GAC Enverge оснащений екранами віртуальної реальності, знімними фарами і батареєю, 10 хвилин зарядки якої по бездротовій мережі буде вистачати на 386 км
Дивися повний текст Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий" електрокар.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 15:57
Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий" електрокар.
Додано: Чет 25 січ, 2018 16:01
Re: Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...
І кожен день треба купувати нові, якщо машина ночує у дворі біля під'їзду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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