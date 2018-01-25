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Новий конкурент Tesla: китайці
показали "крилатий"...

Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:57

Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...

Пропонуємо до обговорення:
GAC Enverge оснащений екранами віртуальної реальності, знімними фарами і батареєю, 10 хвилин зарядки якої по бездротовій мережі буде вистачати на 386 км

Дивися повний текст Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий" електрокар.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:01

Re: Новий конкурент Tesla: китайці показали "крилатий"...

Втім, Enverge таки зуміла вразити знавців своєю особливою ​​“фішкою” – знімними автомобільними фарами, які GAC називає “G light”, і пропонує використовувати як звичайні переносні ліхтарі.

І кожен день треба купувати нові, якщо машина ночує у дворі біля під'їзду. :)
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