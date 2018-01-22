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Покращено прогноз
зростання ВВП від НБУ

Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:51

Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать переглянуті макроекономічні показники.

Дивися повний текст Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:21

Бред. Повышение учётной ставки демонстрирует выбор политики дорогих денег..о чем вы говорите? ВВП только вниз.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:42

Бред. Дефицит текущего счета за 3 года 338,7 милд.а сальдо сводного платежного баланса положительное? Офигеть "экономисты". Это как жить из года в год тратя больше чем зарабатываешь каждый год на 3%. За три года будет 9%!!!
сова
 
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