Про це свідчать переглянуті макроекономічні показники.
Дивися повний текст Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 16:51
Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покращено прогноз зростання ВВП від НБУ.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:21
Бред. Повышение учётной ставки демонстрирует выбор политики дорогих денег..о чем вы говорите? ВВП только вниз.
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:42
Бред. Дефицит текущего счета за 3 года 338,7 милд.а сальдо сводного платежного баланса положительное? Офигеть "экономисты". Это как жить из года в год тратя больше чем зарабатываешь каждый год на 3%. За три года будет 9%!!!
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