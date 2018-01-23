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Долар США продовжує дешевшати,
індекс валют EM підскочив...

Долар США продовжує дешевшати, індекс валют EM підскочив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:09

Долар США продовжує дешевшати, індекс валют EM підскочив...

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, увага трейдерів зосереджена на засіданні Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Дивися повний текст Долар США продовжує дешевшати, індекс валют EM підскочив до рекорду.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:09

ничего-ничего. Украина может вытянуть индекс валют ЕМ на место - просто немного девальвировав.
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