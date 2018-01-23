Крім того, увага трейдерів зосереджена на засіданні Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Дивися повний текст Долар США продовжує дешевшати, індекс валют EM підскочив до рекорду.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:09
Долар США продовжує дешевшати, індекс валют EM підскочив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар США продовжує дешевшати, індекс валют EM підскочив до рекорду.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:09
ничего-ничего. Украина может вытянуть индекс валют ЕМ на место - просто немного девальвировав.
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