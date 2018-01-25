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Данилишин спрогнозував, коли
очікувати стабілізації...

Данилишин спрогнозував, коли очікувати стабілізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:27

Данилишин спрогнозував, коли очікувати стабілізації...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, 30 січня рада НБУ на своєму засіданні розгляне питання про стан валютного ринку України.

Дивися повний текст Данилишин спрогнозував, коли очікувати стабілізації курсу гривні.
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