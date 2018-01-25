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Україна почала експорт
чорної ікри в США

Україна почала експорт чорної ікри в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:37

Україна почала експорт чорної ікри в США

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані озвучує Держстат.

Дивися повний текст Україна почала експорт чорної ікри в США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:37

"Также, украинские производители начали экспорт черной икры в США — за 10 месяцев 2017 года было отправлено икры на $29 тыс."- вот это торгонули, 45кг икры за 10 месяцев...Даёшь в следующем году 50кг!?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:38

хтож ее тут мечет? а это точно икра?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:47

  vitali_kalinin написав:хтож ее тут мечет? а это точно икра?

Не, то глаза кильки :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:20

Найбільшим покупцем української ікри став Ізраїль, при тому що в 2016 році не було жодної поставки в цю країну. Так за 10 місяців 2017 року ними було закуплено ікри на $283,4 тис.

Что за бред?
Израиль сам экспортирует черную икру в Россию
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:21

На сегодняшний день в Украине уже около 10 компаний, которые выращивают осетровых и получают черную икру. Продукция нишевая, но курс правильный, это радует
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:36

  fishman написав:На сегодняшний день в Украине уже около 10 компаний, которые выращивают осетровых и получают черную икру. Продукция нишевая, но курс правильный, это радует

И где она продается в Киеве?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:06

Re: Україна почала експорт чорної ікри в США

http://osetr.co/


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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:16

В бассейнах плещется осетр, ему периодически втыкаются уколы гонадотропина, отчего самки начинают пухнуть от икры.
Один из крупнейших поставщиков черной икры - завод Шериф в Приднестровье.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:26

  Первый написав:http://osetr.co/


ООО СРП «ОСЕТР» - первый и единственный производитель черной икры в Украине.
Так где тогда правда?
  fishman написав:На сегодняшний день в Украине уже около 10 компаний, которые выращивают осетровых и получают черную икру. Продукция нишевая, но курс правильный, это радует


Их 10 или 1?
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slavek
 
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