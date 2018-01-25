Такі дані озвучує Держстат.
Дивися повний текст Україна почала експорт чорної ікри в США.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:37
Україна почала експорт чорної ікри в США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала експорт чорної ікри в США.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:37
"Также, украинские производители начали экспорт черной икры в США — за 10 месяцев 2017 года было отправлено икры на $29 тыс."- вот это торгонули, 45кг икры за 10 месяцев...Даёшь в следующем году 50кг!?
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:47
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:20
Найбільшим покупцем української ікри став Ізраїль, при тому що в 2016 році не було жодної поставки в цю країну. Так за 10 місяців 2017 року ними було закуплено ікри на $283,4 тис.
Что за бред?
Израиль сам экспортирует черную икру в Россию
back in USSR
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:21
На сегодняшний день в Украине уже около 10 компаний, которые выращивают осетровых и получают черную икру. Продукция нишевая, но курс правильный, это радует
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:36
И где она продается в Киеве?
back in USSR
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:06
Re: Україна почала експорт чорної ікри в США
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:16
В бассейнах плещется осетр, ему периодически втыкаются уколы гонадотропина, отчего самки начинают пухнуть от икры.
Один из крупнейших поставщиков черной икры - завод Шериф в Приднестровье.
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:26
ООО СРП «ОСЕТР» - первый и единственный производитель черной икры в Украине.
Так где тогда правда?
Их 10 или 1?
back in USSR
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