Україна почала експорт чорної ікри в США

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yanyura написав:Закуплено в США на $4,6 млн Продано в США на $29 тыс.
"Кончай,батьку,торгувати - нечем сдачу вже давати" (с)
Ви не плутайте всю ікру з чорною. Офіційно в Україну завезли 463,4кг, а виробили більше тони.
Объясните, пожалуйста, как из заголовка и текста
Украина начала экспорт черной икры в США
За 10 месяцев 2017 года Украина нарастила импорт и экспорт фасованной икры. За указанный период Украиной было закуплено 1,47 тыс. тонн икры, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом импорт в денежном выражении вырос на 11,8% — до $12,7 млн. Такие данные озвучивает Госстат.
В тройку лидеров среди стран-поставщиков вошли: США ($4,6 млн), Беларусь ($3,4 млн) и Италия ($1,59 млн). ...
можно понять, что это был не импорт черной икры?
По экспорту в США - да, там написано, что это черная икра, а по импорту? Или нужно перерывать весь Инет, чтобы понять, что в импорт икры кроме черной входит и "икра заморская, баклажанная" (цитата-определение из известной комедии)?
yanyura написав:можно понять, что это был не импорт черной икры?
По экспорту в США - да, там написано, что это черная икра, а по импорту? Или нужно перерывать весь Инет, чтобы понять, что в импорт икры кроме черной входит и "икра заморская, баклажанная" (цитата-определение из известной комедии)?
Написано не чітко, погоджуюсь. Треба було дописати рядок про імпорт чорної ікри, раз заголовок про неї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...