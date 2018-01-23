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Україна почала експорт
чорної ікри в США

Україна почала експорт чорної ікри в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:57

Отличная новость.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:28

  vitali_kalinin написав:хтож ее тут мечет? а это точно икра?

Думаю такая икра должна стоить не более 200 грн за 100 грамм... ИМХО искусственная.
follet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:02

За 10 месяцев 2017 года ...

В тройку лидеров среди стран-поставщиков вошли: США ($4,6 млн),
...
экспорт черной икры в США — за 10 месяцев 2017 года было отправлено икры на $29 тыс.


Закуплено в США на $4,6 млн
Продано в США на $29 тыс.

"Кончай,батьку,торгувати - нечем сдачу вже давати" (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:17

Re: Україна почала експорт чорної ікри в США

  yanyura написав:Закуплено в США на $4,6 млн
Продано в США на $29 тыс.

"Кончай,батьку,торгувати - нечем сдачу вже давати" (с)

Ви не плутайте всю ікру з чорною. Офіційно в Україну завезли 463,4кг, а виробили більше тони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:47

  lapay написав:
  yanyura написав:Закуплено в США на $4,6 млн
Продано в США на $29 тыс.

"Кончай,батьку,торгувати - нечем сдачу вже давати" (с)

Ви не плутайте всю ікру з чорною. Офіційно в Україну завезли 463,4кг, а виробили більше тони.

А все через тупий заголовок
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:38

  lapay написав:
  yanyura написав:Закуплено в США на $4,6 млн
Продано в США на $29 тыс.

"Кончай,батьку,торгувати - нечем сдачу вже давати" (с)

Ви не плутайте всю ікру з чорною. Офіційно в Україну завезли 463,4кг, а виробили більше тони.

Объясните, пожалуйста, как из заголовка и текста
Украина начала экспорт черной икры в США

За 10 месяцев 2017 года Украина нарастила импорт и экспорт фасованной икры. За указанный период Украиной было закуплено 1,47 тыс. тонн икры, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом импорт в денежном выражении вырос на 11,8% — до $12,7 млн. Такие данные озвучивает Госстат.

В тройку лидеров среди стран-поставщиков вошли: США ($4,6 млн), Беларусь ($3,4 млн) и Италия ($1,59 млн).
...

можно понять, что это был не импорт черной икры?

По экспорту в США - да, там написано, что это черная икра, а по импорту? Или нужно перерывать весь Инет, чтобы понять, что в импорт икры кроме черной входит и "икра заморская, баклажанная" (цитата-определение из известной комедии)?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:07

Re: Україна почала експорт чорної ікри в США

  yanyura написав:можно понять, что это был не импорт черной икры?

По экспорту в США - да, там написано, что это черная икра, а по импорту? Или нужно перерывать весь Инет, чтобы понять, что в импорт икры кроме черной входит и "икра заморская, баклажанная" (цитата-определение из известной комедии)?

Написано не чітко, погоджуюсь. Треба було дописати рядок про імпорт чорної ікри, раз заголовок про неї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 10:35

Пересчитал среднюю цену экспорта. Получилось 50-55 грн. за 100 гр. икры. Цена без НДС. Это конечно интереснее, чем продажа в Новусе красной икры по 100 грн. за 100 гр.
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:19

  vladimir_kustkov написав:Пересчитал среднюю цену экспорта. Получилось 50-55 грн. за 100 гр. икры. Цена без НДС. Это конечно интереснее, чем продажа в Новусе красной икры по 100 грн. за 100 гр.


А можно озвучить расчеты?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:01

Sommer
Чо вас порохоботов уже и в калькуляторах позабанили? Ну на принимай лопату своего любимого лакомства:
http://lmgtfy.com/?q=1270000%2F648000*25
vitali_kalinin
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