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В "Укрзалізниці" планують
підвищити залізничні тарифи на 20%

В "Укрзалізниці" планують підвищити залізничні тарифи на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:40

В "Укрзалізниці" планують підвищити залізничні тарифи на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:40

А как же предыдущие заявления о том,что пока не повысят сервис на жд,тарифы поднимать не будут?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:05

Сплошные "приятности:
Украинцев ожидает очередной рост тарифов на ЖКУ - эксперт

https://news.finance.ua/ru/news/-/41903 ... ku-ekspert
Цены на сигареты в Украине вырастут на 18% – НБУ

https://news.finance.ua/ru/news/-/41917 ... -na-18-nbu
В "Укрзализнице" планируют повысить ж/д тарифы на 20%

https://news.finance.ua/ru/news/-/41923 ... rify-na-20

Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:22

2 раза по 10% - это 21% :)
neveum
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:27

Короче,делают то же самое,что и поляк делал,когда главой УЗ был.. А как его критиковали:))))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:36

  noxfox70 написав:Короче,делают то же самое,что и поляк делал,когда главой УЗ был.. А как его критиковали:))))

потому что,ничего оригинальнее придумать и не могут....
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:21

Если мне не изменяет память, то только вчера была статья здесь про холод в поездах. И я в комментах написал про повышение тарифов :lol: Так я гуру получается! :shock: :D
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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