Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивися повний текст В "Укрзалізниці" планують підвищити залізничні тарифи на 20%.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:40
В "Укрзалізниці" планують підвищити залізничні тарифи на 20%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Укрзалізниці" планують підвищити залізничні тарифи на 20%.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:40
А как же предыдущие заявления о том,что пока не повысят сервис на жд,тарифы поднимать не будут?
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:05
Сплошные "приятности:
https://news.finance.ua/ru/news/-/41903 ... ku-ekspert
https://news.finance.ua/ru/news/-/41917 ... -na-18-nbu
https://news.finance.ua/ru/news/-/41923 ... rify-na-20
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:27
Короче,делают то же самое,что и поляк делал,когда главой УЗ был.. А как его критиковали:))))
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:36
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:21
Если мне не изменяет память, то только вчера была статья здесь про холод в поездах. И я в комментах написал про повышение тарифов Так я гуру получается!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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