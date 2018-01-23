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Міжбанк: долар упав

Міжбанк: долар упав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:34

Міжбанк: долар упав

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в середу відносно долара на 0,06 коп., на торгах четверга зміцнився на 12,02 коп., опинившись на рівні 28,7452 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:34

пара валют интересная: USD/HKD, практически - ноздря в ноздрю
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