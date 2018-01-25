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Україна очікує транш МВФ в травні - Данилюк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує виконати всі умови Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги до травня поточного року.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:46
А МВФ в курсе?
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