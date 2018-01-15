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Київським водіям почали
приходити смс про перевищення...

Київським водіям почали приходити смс про перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:27

Київським водіям почали приходити смс про перевищення...

Пропонуємо до обговорення:
Київським водіям почали приходити смс-повідомлення про перевищення дозволеної швидкості руху.

Дивися повний текст Київським водіям почали приходити смс про перевищення швидкості (фото).
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