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Київським водіям почали приходити смс про перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Київським водіям почали приходити смс-повідомлення про перевищення дозволеної швидкості руху.
Дивися повний текст Київським водіям почали приходити смс про перевищення швидкості (фото)
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