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Глава МВФ: Майнінг -
зло для енергетики

Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04

Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:48

Бюрократы = зло для экономики

Да и кого волнует 44-миллионная Аргентина в масштабах 7,5-миллиардной Земли?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:50

тут как раз новые асики для лайткоина выпускают , окупаемость 3 месяца)))
andrey743
 
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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