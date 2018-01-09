Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04
Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики.
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:48
Бюрократы = зло для экономики
Да и кого волнует 44-миллионная Аргентина в масштабах 7,5-миллиардной Земли?
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:50
тут как раз новые асики для лайткоина выпускают , окупаемость 3 месяца)))
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