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Глава МВФ: Майнінг -
зло для енергетики

Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04

Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04

Если эта энергия не будет тратиться на биткоины, то меньше угля будут жечь? Что за глупые отмазки? Переток куда девать потом? Дилетантка она, не более. Бумажных журавликов пусть наделает для экологии.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:48

Бюрократы = зло для экономики

Да и кого волнует 44-миллионная Аргентина в масштабах 7,5-миллиардной Земли?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:50

тут как раз новые асики для лайткоина выпускают , окупаемость 3 месяца)))
andrey743
 
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