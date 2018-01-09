Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04
Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики.
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04
Если эта энергия не будет тратиться на биткоины, то меньше угля будут жечь? Что за глупые отмазки? Переток куда девать потом? Дилетантка она, не более. Бумажных журавликов пусть наделает для экологии.
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:48
Бюрократы = зло для экономики
Да и кого волнует 44-миллионная Аргентина в масштабах 7,5-миллиардной Земли?
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:50
тут как раз новые асики для лайткоина выпускают , окупаемость 3 месяца)))
реклама
|