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Глава МВФ: Майнінг -
зло для енергетики

Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:45

Re: Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики

  phantom_systems написав:Биткоин обеспечен ресурсами, потраченными на его добычу, в том числе электроэнергией.

Вовсе нет. Биткоин, на который потрачен 1 Вт*ч э/э ничем не отличается от биткойна, на который потрачено 100 кВт*ч э/э. И никакое кол-во биткоинов невозможно преобразовать обратно в "сырье". Сам алгоритм предполагает, что 99,99999+% всех вычислений и соответственно затраченной энергии - абсолютно бесполезны. Говорить в таком случае, что затраченные на майнинг ресурсы каким-то образом являются обеспечением их стоимости то же самое, что подметать проспект зубными щетками и говорить, что работа дворника теперь стоит в тысячи и десятки тысяч раз больше, ибо обеспечена стоимостью зубных щеток и потраченными часами времени на каждый квадратный метр площади.
Биткоин обеспечен только и только спросом на него как на инструмент спекуляции и/или средство платежа. Более ничем
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 16:07

  phantom_systems написав:Настоящие аферисты те, кто пытается всеми доступными способами обосновать необходимость дальнейшего существования фиатных денег в том позорном виде, в котором они сейчас находятся.

Гроші будуть завжди і "обосновивать" тут нічого не треба. Гроші - це боргові зобов'язання національних банків держав(а по факту самих держав). Контроль над грошима - це обов'язкова умова існування грошей.
Крипта може витіснити гроші тільки на міждержавному рівні або в нелегальних операціях.
Податки будуть платитись тільки грошима!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:50

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:Настоящие аферисты те, кто пытается всеми доступными способами обосновать необходимость дальнейшего существования фиатных денег в том позорном виде, в котором они сейчас находятся.

Гроші будуть завжди і "обосновивать" тут нічого не треба. Гроші - це боргові зобов'язання національних банків держав(а по факту самих держав). Контроль над грошима - це обов'язкова умова існування грошей.
Крипта може витіснити гроші тільки на міждержавному рівні або в нелегальних операціях.
Податки будуть платитись тільки грошима!

Теоретически можно обойтись без нацбанков, их денег и даже налогов. Анархия поможет. Но подавляющее большинство населения к этому пока не готово.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:03

  Faceless написав:
  phantom_systems написав:Биткоин обеспечен ресурсами, потраченными на его добычу, в том числе электроэнергией.

Вовсе нет. Биткоин, на который потрачен 1 Вт*ч э/э ничем не отличается от биткойна, на который потрачено 100 кВт*ч э/э. И никакое кол-во биткоинов невозможно преобразовать обратно в "сырье". Сам алгоритм предполагает, что 99,99999+% всех вычислений и соответственно затраченной энергии - абсолютно бесполезны. Говорить в таком случае, что затраченные на майнинг ресурсы каким-то образом являются обеспечением их стоимости то же самое, что подметать проспект зубными щетками и говорить, что работа дворника теперь стоит в тысячи и десятки тысяч раз больше, ибо обеспечена стоимостью зубных щеток и потраченными часами времени на каждый квадратный метр площади.
Биткоин обеспечен только и только спросом на него как на инструмент спекуляции и/или средство платежа. Более ничем

В некотором отдельном интервале времени с некоторым более-менее общедоступным оборудованием количество полученных монет прямо пропорционально количеству затраченной электроэнергии. Обратно преобразовать в сырьё можно при помощи продажи этих самых монет. Что, разве с фиатом не так? У монет и банкнот тоже есть себестоимость. Обслуживание денежного оборота, в том числе отлов фальшивомонетчиков, тоже затратно. Содержание неэффективного бюрократического аппарата НБУ тоже недёшево. Если учесть их неоднозначную деятельность в отношении почти всего населения страны за исключением некоторого круга аффилированных лиц, биткоин выглядит гораздо лучше :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:42

Re: Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики

phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  phantom_systems написав:Биткоин обеспечен ресурсами, потраченными на его добычу, в том числе электроэнергией.

Вовсе нет. Биткоин, на который потрачен 1 Вт*ч э/э ничем не отличается от биткойна, на который потрачено 100 кВт*ч э/э. И никакое кол-во биткоинов невозможно преобразовать обратно в "сырье". Сам алгоритм предполагает, что 99,99999+% всех вычислений и соответственно затраченной энергии - абсолютно бесполезны. Говорить в таком случае, что затраченные на майнинг ресурсы каким-то образом являются обеспечением их стоимости то же самое, что подметать проспект зубными щетками и говорить, что работа дворника теперь стоит в тысячи и десятки тысяч раз больше, ибо обеспечена стоимостью зубных щеток и потраченными часами времени на каждый квадратный метр площади.
Биткоин обеспечен только и только спросом на него как на инструмент спекуляции и/или средство платежа. Более ничем

В некотором отдельном интервале времени с некоторым более-менее общедоступным оборудованием количество полученных монет прямо пропорционально количеству затраченной электроэнергии. Обратно преобразовать в сырьё можно при помощи продажи этих самых монет. Что, разве с фиатом не так? У монет и банкнот тоже есть себестоимость. Обслуживание денежного оборота, в том числе отлов фальшивомонетчиков, тоже затратно. Содержание неэффективного бюрократического аппарата НБУ тоже недёшево. Если учесть их неоднозначную деятельность в отношении почти всего населения страны за исключением некоторого круга аффилированных лиц, биткоин выглядит гораздо лучше :)


Вся энергоемкость битка не обоснована ровным счётом ничем, кроме бессмысленного экстенсивного алгоритма. Именно потому глупо приводить потраченные на майнинг ресурсы как обеспечение.
Фиат обеспечен доверием всех экономических субъектов государства-эмитента, а зачастую и зарубежных - доверием тому, что приняв за свою продукцию фиат, они могут за него взамен получить другие блага, равнозначно оцениваемые в этом самом фиате. По сути - обеспечен всей экономикой.
У битка и близко нет такого бэкграунда. Практически весь спрос на него сугубо спекулятивный. Если в следующие пару недель половина майнеров переключится на альтернативную крипту и сложность упадет в разы, или из-за отока то спекулятивного капитала цена сложится в разы, то абсолютно всем будет наплевать, что ещё месяц назад он требовал в разы больше ресурсов - т.е нет никакого "обеспечения". У битка, как и любой крипты, нет дна, все держится только на спросе на них как на спекулятивный инструмент и как средство платежа, при этом вторая функция мизерна
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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