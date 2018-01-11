Глава МВФ: Майнінг - зло для енергетики

Додано: Сер 31 січ, 2018 01:53

Faceless написав: phantom_systems написав: Faceless написав: Вовсе нет. Биткоин, на который потрачен 1 Вт*ч э/э ничем не отличается от биткойна, на который потрачено 100 кВт*ч э/э. И никакое кол-во биткоинов невозможно преобразовать обратно в "сырье". Сам алгоритм предполагает, что 99,99999+% всех вычислений и соответственно затраченной энергии - абсолютно бесполезны. Говорить в таком случае, что затраченные на майнинг ресурсы каким-то образом являются обеспечением их стоимости то же самое, что подметать проспект зубными щетками и говорить, что работа дворника теперь стоит в тысячи и десятки тысяч раз больше, ибо обеспечена стоимостью зубных щеток и потраченными часами времени на каждый квадратный метр площади.

Биткоин обеспечен только и только спросом на него как на инструмент спекуляции и/или средство платежа. Более ничем Вовсе нет. Биткоин, на который потрачен 1 Вт*ч э/э ничем не отличается от биткойна, на который потрачено 100 кВт*ч э/э. И никакое кол-во биткоинов невозможно преобразовать обратно в "сырье". Сам алгоритм предполагает, что 99,99999+% всех вычислений и соответственно затраченной энергии - абсолютно бесполезны. Говорить в таком случае, что затраченные на майнинг ресурсы каким-то образом являются обеспечением их стоимости то же самое, что подметать проспект зубными щетками и говорить, что работа дворника теперь стоит в тысячи и десятки тысяч раз больше, ибо обеспечена стоимостью зубных щеток и потраченными часами времени на каждый квадратный метр площади.Биткоин обеспечен только и только спросом на него как на инструмент спекуляции и/или средство платежа. Более ничем

В некотором отдельном интервале времени с некоторым более-менее общедоступным оборудованием количество полученных монет прямо пропорционально количеству затраченной электроэнергии. Обратно преобразовать в сырьё можно при помощи продажи этих самых монет. Что, разве с фиатом не так? У монет и банкнот тоже есть себестоимость. Обслуживание денежного оборота, в том числе отлов фальшивомонетчиков, тоже затратно. Содержание неэффективного бюрократического аппарата НБУ тоже недёшево. Если учесть их неоднозначную деятельность в отношении почти всего населения страны за исключением некоторого круга аффилированных лиц, биткоин выглядит гораздо лучше В некотором отдельном интервале времени с некоторым более-менее общедоступным оборудованием количество полученных монет прямо пропорционально количеству затраченной электроэнергии. Обратно преобразовать в сырьё можно при помощи продажи этих самых монет. Что, разве с фиатом не так? У монет и банкнот тоже есть себестоимость. Обслуживание денежного оборота, в том числе отлов фальшивомонетчиков, тоже затратно. Содержание неэффективного бюрократического аппарата НБУ тоже недёшево. Если учесть их неоднозначную деятельность в отношении почти всего населения страны за исключением некоторого круга аффилированных лиц, биткоин выглядит гораздо лучше



Вся энергоемкость битка не обоснована ровным счётом ничем, кроме бессмысленного экстенсивного алгоритма. Именно потому глупо приводить потраченные на майнинг ресурсы как обеспечение.

Фиат обеспечен доверием всех экономических субъектов государства-эмитента, а зачастую и зарубежных - доверием тому, что приняв за свою продукцию фиат, они могут за него взамен получить другие блага, равнозначно оцениваемые в этом самом фиате. По сути - обеспечен всей экономикой.

У битка и близко нет такого бэкграунда. Практически весь спрос на него сугубо спекулятивный. Если в следующие пару недель половина майнеров переключится на альтернативную крипту и сложность упадет в разы, или из-за отока то спекулятивного капитала цена сложится в разы, то абсолютно всем будет наплевать, что ещё месяц назад он требовал в разы больше ресурсов - т.е нет никакого "обеспечения". У битка, как и любой крипты, нет дна, все держится только на спросе на них как на спекулятивный инструмент и как средство платежа, при этом вторая функция мизерна Вся энергоемкость битка не обоснована ровным счётом ничем, кроме бессмысленного экстенсивного алгоритма. Именно потому глупо приводить потраченные на майнинг ресурсы как обеспечение.Фиат обеспечен доверием всех экономических субъектов государства-эмитента, а зачастую и зарубежных - доверием тому, что приняв за свою продукцию фиат, они могут за него взамен получить другие блага, равнозначно оцениваемые в этом самом фиате. По сути - обеспечен всей экономикой.У битка и близко нет такого бэкграунда. Практически весь спрос на него сугубо спекулятивный. Если в следующие пару недель половина майнеров переключится на альтернативную крипту и сложность упадет в разы, или из-за отока то спекулятивного капитала цена сложится в разы, то абсолютно всем будет наплевать, что ещё месяц назад он требовал в разы больше ресурсов - т.е нет никакого "обеспечения". У битка, как и любой крипты, нет дна, все держится только на спросе на них как на спекулятивный инструмент и как средство платежа, при этом вторая функция мизерна

"Обеспечение доверием" на самом деле никаким обеспечением не является. Биток тоже обеспечен некоторым доверием, иначе о нём бы уже давно забыли и не вспомнили. Более того, доверие к криптографии объективно, а к государству субъективно. Фиат "продавлен" законодательно на подконтрольной территории, вот и всё его обеспечение. Если энергоёмкость Битка не считать обеспечением, тогда и у золота его нет. Курс золота ведь только на этом и держится. Были бы неограниченные энергоресурсы, уже все океаны испарили и переработали бы. Там его в 200 раз больше, чем было добыто человечеством за всё время. Далее реакторы на быстрых нейтронах с ртутным теплоносителем добьют остатки субъективной ценности золота.P.S. Майнерам SHA-256d переключаться некуда, Биткэш не конкурент, а всё остальное на этом алгоритме не играет роли. Нет прямой зависимости между хэш-рэйтом сети и курсом к фиату. Пик курсовой стоимости пришёлся на 16-17 декабря, с тех пор курс усох почти вдвое, а мощность сети выросла на треть. Судя по динамике курса и объёмам торгов, основной спекулятивный капитал начал выходить ещё месяц назад.