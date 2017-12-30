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Творець "Мівіни" став найбагатшою
людиною В'єтнаму - ЗМІ

Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:53

Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Фам Нят Вионг, який створив в Україні локшину швидкого приготування "Мівіна", став найбагатшою людиною В'єтнаму.

Дивися повний текст Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:53

Вовремя продал, а то б отжали
andrey743
 
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