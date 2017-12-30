|
|
Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:53
Пропонуємо до обговорення:
Фам Нят Вионг, який створив в Україні локшину швидкого приготування "Мівіна", став найбагатшою людиною В'єтнаму.
Дивися повний текст Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79567
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:53
Вовремя продал, а то б отжали
-
andrey743
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 15.02.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама