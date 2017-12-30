Фам Нят Вионг, який створив в Україні локшину швидкого приготування "Мівіна", став найбагатшою людиною В'єтнаму.
Дивися повний текст Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:53
Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ
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Дивися повний текст Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 03:20
время перебираться за бугор, пока последний биткойн не отжали
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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