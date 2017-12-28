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У Порошенка в центрі Києва з'явиться свій Roshen Plaza
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів президент і міноритарний акціонер корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський.
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