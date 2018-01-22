Заступник глави Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб заявив, що вартість бензину в Україні продовжить зростати.
Дивися повний текст У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:33
У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:15
Sunny256
НБУ в последние дни во всех темах, кроме профильных. Надо, чтобы Сологуб объяснил почему, когда нефть стабильно дешевела, у нас цена на бензин была образцом стабильности.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:48
Blister
Sunny256
если взглянуть на Конституцию, то:
если, что то важное растет в цене по 20-25% за 3-4 месяца (а бензин это важно это доставка, это уборка урожая - транспортные расходы составляющая себестоимости почти любого продукта) то согласитесь это не есть СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ.
Они за это вроде как в ответе..
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:30
Если «что-то важное растет в цене», то это может повлиять на стабильность грошовой одиницы. А может и не повлиять. Не стоит смешивать вероятностные препосылки возникновения явления с самим явлением. А то можно дойти до того, что НБУ в ответе за погоду.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:35
Хоть это и не заслуга НБУ, но всё равно спасибо за хорошую новость!
Можно будет продать меньше топлива, при этом показать рост выручки!
Эффективность растёт!
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