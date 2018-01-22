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У НБУ заявляють, що в
Україні подорожчає бензин

У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:33

У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб заявив, що вартість бензину в Україні продовжить зростати.

Дивися повний текст У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:33

А каким боком НБУ к бензину? *стесняюсь спрашивать*
Sunny256
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:15

Sunny256
НБУ в последние дни во всех темах, кроме профильных. Надо, чтобы Сологуб объяснил почему, когда нефть стабильно дешевела, у нас цена на бензин была образцом стабильности.
Blister
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:59

Ну, теперь точно подорожает. И виноват в этом будет уже НБУ.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:48

Blister
Sunny256

если взглянуть на Конституцию, то:

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.


если, что то важное растет в цене по 20-25% за 3-4 месяца (а бензин это важно это доставка, это уборка урожая - транспортные расходы составляющая себестоимости почти любого продукта) то согласитесь это не есть СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ.
Они за это вроде как в ответе..
stokoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:30

  stokoz написав:Blister Sunny256 если взглянуть на Конституцию, то: если, что то важное растет в цене по 20-25% за 3-4 месяца (а бензин это важно это доставка, это уборка урожая - транспортные расходы составляющая себестоимости почти любого продукта) то согласитесь это не есть СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ. Они за это вроде как в ответе..

Если «что-то важное растет в цене», то это может повлиять на стабильность грошовой одиницы. А может и не повлиять. Не стоит смешивать вероятностные препосылки возникновения явления с самим явлением. А то можно дойти до того, что НБУ в ответе за погоду.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:35

Хоть это и не заслуга НБУ, но всё равно спасибо за хорошую новость!
Можно будет продать меньше топлива, при этом показать рост выручки!
Эффективность растёт!
Грйс-мэн
 
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