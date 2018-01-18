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Компанія тестя Насірова
заробить 1 млрд грн на...

Компанія тестя Насірова заробить 1 млрд грн на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:39

Компанія тестя Насірова заробить 1 млрд грн на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Альтіс-Констракшн" заробить 1,048 млрд грн на реконструкції перону терміналу D. Роботи будуть проводитися у дві черги і повинні завершитися до 30 червня 2020 року

Дивися повний текст Компанія тестя Насірова заробить 1 млрд грн на реконструкції перону в аеропорту Бориспіль.
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szgonza999
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