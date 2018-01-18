|
|
Компанія тестя Насірова заробить 1 млрд грн на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Альтіс-Констракшн" заробить 1,048 млрд грн на реконструкції перону терміналу D. Роботи будуть проводитися у дві черги і повинні завершитися до 30 червня 2020 року
Дивися повний текст Компанія тестя Насірова заробить 1 млрд грн на реконструкції перону в аеропорту Бориспіль
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79586
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:39
"Это просто праздник какой-то!"
-
szgonza999
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 17.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама