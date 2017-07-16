Технологія, розроблена фахівцями Федеральної політехнічної школи Лозанни, дозволяє зміцнювати піщаний або гравійний ґрунт за допомогою бактерій і ланцюжка хімічних реакцій.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:51
Розроблено надійний біоцемент із бактерій
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Дивися повний текст Розроблено надійний біоцемент із бактерій.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:51
б***, смотрим "штамм андромеда" какого-то допотопного 90го года (или читаем оригинал) и по-полной впечатляемся применимостью, и главное - безопасностью данной технологии...
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