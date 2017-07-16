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Розроблено надійний
біоцемент із бактерій

Розроблено надійний біоцемент із бактерій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:51

Розроблено надійний біоцемент із бактерій

Пропонуємо до обговорення:
Технологія, розроблена фахівцями Федеральної політехнічної школи Лозанни, дозволяє зміцнювати піщаний або гравійний ґрунт за допомогою бактерій і ланцюжка хімічних реакцій.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 09:51

б***, смотрим "штамм андромеда" какого-то допотопного 90го года (или читаем оригинал) и по-полной впечатляемся применимостью, и главное - безопасностью данной технологии...
corine
 
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