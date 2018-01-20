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Тереза Мей назвала Telegram «середовищем для злочинців і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:01
Пропонуємо до обговорення:
За словами Мей, багато платформ стають майданчиком для спілкування терористів, педофілів та інших небезпечних злочинців. Для прикладу британський лідер навела месенджер Telegram.
Дивися повний текст Тереза Мей назвала Telegram «середовищем для злочинців і терористів»
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:01
значит все норм. значит прога надежная.
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