Солом'янський районний суд Києва у четвер, 25 січня, обрав запобіжний захід для глави Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.
Дивися повний текст Главі Держаудиту обрали запобіжний захід.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:09
Главі Держаудиту обрали запобіжний захід
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Главі Держаудиту обрали запобіжний захід.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:09
А что доказывать? Некоторые в ВР декларируют по 4000 битков, что не менее 40 млн долларов в эквиваленте, а тут речь про какие-то 10 млн грн!? :)
реклама
|