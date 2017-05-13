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Главі Держаудиту
обрали запобіжний захід

Главі Держаудиту обрали запобіжний захід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:09

Главі Держаудиту обрали запобіжний захід

Пропонуємо до обговорення:
Солом'янський районний суд Києва у четвер, 25 січня, обрав запобіжний захід для глави Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Дивися повний текст Главі Держаудиту обрали запобіжний захід.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:09

А что доказывать? Некоторые в ВР декларируют по 4000 битков, что не менее 40 млн долларов в эквиваленте, а тут речь про какие-то 10 млн грн!? :)
follet
 
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