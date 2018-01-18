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500 фірм і офшори Азії:
Луценко про схему крадіжок...

500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:12

500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок...

Пропонуємо до обговорення:
Юрій Луценко розкрив схему, за допомогою якої оточення Януковича "відмивало" незаконно отримані кошти.

Дивися повний текст 500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок угруповання Януковича.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:12

тут в соседней новости про тестя насирова и аэропорт пишут. мож пора переключаться с януковича
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:42

Re: 500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок...

  azon написав:тут в соседней новости про тестя насирова и аэропорт пишут. мож пора переключаться с януковича


А как переключаться, на кого, судя по всему Янукович с Курченко единолично грабили страну, все остальные кристальной чистоты что старые что новые ;) Это как с судьями, не секрет что они представляют, но увольняют только по эпизодам майдана. В Общем цирк.
Igorten
 
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