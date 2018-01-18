Юрій Луценко розкрив схему, за допомогою якої оточення Януковича "відмивало" незаконно отримані кошти.
Дивися повний текст 500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок угруповання Януковича.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:12
500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок угруповання Януковича.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:12
тут в соседней новости про тестя насирова и аэропорт пишут. мож пора переключаться с януковича
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:42
Re: 500 фірм і офшори Азії: Луценко про схему крадіжок...
А как переключаться, на кого, судя по всему Янукович с Курченко единолично грабили страну, все остальные кристальной чистоты что старые что новые Это как с судьями, не секрет что они представляют, но увольняют только по эпизодам майдана. В Общем цирк.
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