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Із затриманих в 2017 р. 9,4 тис. корупціонерів засуджено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Зі спійманих на гарячому протягом 2017 року понад 9,4 тис. корупціонерів судові вироки отримали менше 1,7 тис, при цьому переважна більшість отримали умовні терміни, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Дивися повний текст Із затриманих в 2017 р. 9,4 тис. корупціонерів засуджено менше 1,7 тис., а реальні терміни отримали лише 107
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:23
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Sergey_da
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:30
А кого посадили то?
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