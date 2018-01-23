RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Із затриманих в 2017 р. 9,4 тис.
корупціонерів засуджено...

Із затриманих в 2017 р. 9,4 тис. корупціонерів засуджено...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:23

Із затриманих в 2017 р. 9,4 тис. корупціонерів засуджено...

Пропонуємо до обговорення:
Зі спійманих на гарячому протягом 2017 року понад 9,4 тис. корупціонерів судові вироки отримали менше 1,7 тис, при цьому переважна більшість отримали умовні терміни, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Дивися повний текст Із затриманих в 2017 р. 9,4 тис. корупціонерів засуджено менше 1,7 тис., а реальні терміни отримали лише 107.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:23

Все что нужно знать о эффективности нынешней власти.
Sergey_da
 
Повідомлень: 418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 90 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:30

А кого посадили то?
w1547
 
Повідомлень: 123
З нами з: 05.06.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 23 січ, 2018 11:59
80 2999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 20:26
detroytred
У 2017 в Україні скоротилося промислове виробництво
R2 » Сер 24 січ, 2018 13:43
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 18:43
Sommer
Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му 1 ... 19, 20, 21
R2 » П'ят 05 січ, 2018 20:57
203 12280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 20:16
trololo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12577)
26.01.2018 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.