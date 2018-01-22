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Мінфін США прокоментував
падіння курсу долара до...

Мінфін США прокоментував падіння курсу долара до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:29

Мінфін США прокоментував падіння курсу долара до...

Пропонуємо до обговорення:
Глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін розповів, що не хвилюється через падіння курсу долара, адже це, на його думку, буде корисно для економіки.

Дивися повний текст Мінфін США прокоментував падіння курсу долара до трирічного мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:29

Во дела! Один министр что-то сказал - и такие влияния на всю мировую экономику. А другой президент какие-бы сладкие речи не толкал - ему уже давно никто не верит.
rjkz
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