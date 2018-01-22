Глава міністерства фінансів США Стівен Мнучін розповів, що не хвилюється через падіння курсу долара, адже це, на його думку, буде корисно для економіки.
Дивися повний текст Мінфін США прокоментував падіння курсу долара до трирічного мінімуму.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:29
Мінфін США прокоментував падіння курсу долара до...
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Дивися повний текст Мінфін США прокоментував падіння курсу долара до трирічного мінімуму.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:29
Во дела! Один министр что-то сказал - и такие влияния на всю мировую экономику. А другой президент какие-бы сладкие речи не толкал - ему уже давно никто не верит.
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