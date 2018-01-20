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Apple попередить
користувачів про збір даних

Apple попередить користувачів про збір даних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:05

Apple попередить користувачів про збір даних

Пропонуємо до обговорення:
Apple додасть новий значок конфіденційності при встановленні програми. Тепер користувач побачить, чи збирається вона використовувати його персональні дані.

Дивися повний текст Apple попередить користувачів про збір даних.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:05

Брешуть. (Брехуни вони на те і є брехуни). Коли код відкриють - тоді повірю (не порожнім заявкам, а можливості передивитися й скомпілювати, отримавши те ж саме, що й розповсюджується). Спритники використали гору коду opensource (ще з часів Біла Джоя [не плутати із "джобсом", хто не в темі]) для побудови системи збагачення, стеження й контролю...
verano_porteno
 
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