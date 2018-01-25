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Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Дивися повний текст Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко
.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:36
Реально 10-15. Только нужны реформы.
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