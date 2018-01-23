Про це заявив президент України Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Дивися повний текст Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:36
Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:30
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:34
Ну идете в академию Java, обучаетесь бесплатно и поднимаете экономику через IT-шные зарплаты.
http://mate.academy/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:58
Re: Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко
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