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Економіка України зростає
дуже повільно – Порошенко

Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:36

Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Дивися повний текст Економіка України зростає дуже повільно – Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:36

Реально 10-15. Только нужны реформы.
otg
 
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Весь рост проедают мальдивские трутни
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:30

  Грйс-мэн написав:Весь рост проедают мальдивские трутни
Показатель роста не имеет ничего общего с тем сколько проедают на мальдивах.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:41

Вся надежда на гастарбайтеров
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:34

Ну идете в академию Java, обучаетесь бесплатно и поднимаете экономику через IT-шные зарплаты.
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In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 01:57

то растет слишком медленно, то падает слишком быстро- не угодишь
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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