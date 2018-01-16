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В Білорусі скасовано
"податок на дармоїдство"

В Білорусі скасовано "податок на дармоїдство"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:44

В Білорусі скасовано "податок на дармоїдство"

Пропонуємо до обговорення:
Цей документ звільняє непрацюючих жителів країни від виплат у бюджет.

Дивися повний текст В Білорусі скасовано "податок на дармоїдство".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:44

Отменил очередной маразм, который сам же ввел.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:51

  otg написав:Отменил очередной маразм, который сам же ввел.

Для коррумпированных стран как наша, такие законы необходимы. А то семья не работает, получает субсидии, пользуется садиками-школами, ходят в больницы и годами "почему-то" не умирают от голода. Мало того еще и машины обновляют.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:20

  ssnet написав:
  otg написав:Отменил очередной маразм, который сам же ввел.

Для коррумпированных стран как наша, такие законы необходимы. А то семья не работает, получает субсидии, пользуется садиками-школами, ходят в больницы и годами "почему-то" не умирают от голода. Мало того еще и машины обновляют.

Ну да. А еще лагеря, Сибирь. :) Страна не пуганных идиотов. Ваши страны потому и коррумпированы, потому как кроме таких совковых методов вы ничего не знаете.
otg
 
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