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В Білорусі скасовано "податок на дармоїдство"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Цей документ звільняє непрацюючих жителів країни від виплат у бюджет.
Дивися повний текст В Білорусі скасовано "податок на дармоїдство"
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:44
Отменил очередной маразм, который сам же ввел.
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otg
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:51
otg написав:
Отменил очередной маразм, который сам же ввел.
Для коррумпированных стран как наша, такие законы необходимы. А то семья не работает, получает субсидии, пользуется садиками-школами, ходят в больницы и годами "почему-то" не умирают от голода. Мало того еще и машины обновляют.
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ssnet
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:20
ssnet написав: otg написав:
Отменил очередной маразм, который сам же ввел.
Для коррумпированных стран как наша, такие законы необходимы. А то семья не работает, получает субсидии, пользуется садиками-школами, ходят в больницы и годами "почему-то" не умирают от голода. Мало того еще и машины обновляют.
Ну да. А еще лагеря, Сибирь.
Страна не пуганных идиотов. Ваши страны потому и коррумпированы, потому как кроме таких совковых методов вы ничего не знаете.
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otg
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