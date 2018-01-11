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"Укрзалізниця" візьме в оренду
у Литви вантажні локомотиви

"Укрзалізниця" візьме в оренду у Литви вантажні локомотиви
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:50

"Укрзалізниця" візьме в оренду у Литви вантажні локомотиви

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:50

Луганский завод ОР производил 98% магистральных тепловозов СССР + экспорт 25 развивающихся стран.
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