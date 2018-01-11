Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:50
"Укрзалізниця" візьме в оренду у Литви вантажні локомотиви
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Дивися повний текст "Укрзалізниця" візьме в оренду у Литви вантажні локомотиви.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:50
Луганский завод ОР производил 98% магистральных тепловозов СССР + экспорт 25 развивающихся стран.
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