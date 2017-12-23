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У Польщі стався
вибух на газопроводі

У Польщі стався вибух на газопроводі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:06

У Польщі стався вибух на газопроводі

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється, вибух газу стався через розгерметизацію газопроводу.

Дивися повний текст У Польщі стався вибух на газопроводі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:06

вали все на агентов Кремля. Кремль же правит миром и на все влияет, вплоть до выборов в Америке
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