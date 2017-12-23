Як повідомляється, вибух газу стався через розгерметизацію газопроводу.
Дивися повний текст У Польщі стався вибух на газопроводі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:06
У Польщі стався вибух на газопроводі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі стався вибух на газопроводі.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:06
вали все на агентов Кремля. Кремль же правит миром и на все влияет, вплоть до выборов в Америке
реклама
|