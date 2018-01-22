RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Робот Софія зламалася після
запитання про корупцію в Україні

Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:14

Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Верховної ради Альона Шкрум.

Дивися повний текст Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79586
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:14

Надо запомнить это на случай войны роботов против людей. Беспроигрышное оружие.
lenta19
 
Повідомлень: 226
З нами з: 04.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:26

Це як у дитячому фільмі "Москва - Кассіопея", коли інопланетні роботи-андроїди підвисали після озвучення їм задачки "А і Б сиділи на трубі...". )))
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 24.05.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:57

у нас теж корупція на трубу завязана, так що автори фільму щось відчули з майбутнього))
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ заявляють, що в Україні подорожчає бензин
R2 » П'ят 26 січ, 2018 08:33
6 174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 12:35
Грйс-мэн
Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ
R2 » Чет 25 січ, 2018 10:26
8 254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 04:25
galex
"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 22 січ, 2018 13:19
32 2845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 22:52
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.