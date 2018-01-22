Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Верховної ради Альона Шкрум.
Дивися повний текст Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:14
Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні
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Дивися повний текст Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:14
Надо запомнить это на случай войны роботов против людей. Беспроигрышное оружие.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:26
Це як у дитячому фільмі "Москва - Кассіопея", коли інопланетні роботи-андроїди підвисали після озвучення їм задачки "А і Б сиділи на трубі...". )))
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:57
у нас теж корупція на трубу завязана, так що автори фільму щось відчули з майбутнього))
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