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Робот Софія зламалася після
запитання про корупцію в Україні

Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:14

Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Верховної ради Альона Шкрум.

Дивися повний текст Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:14

Надо запомнить это на случай войны роботов против людей. Беспроигрышное оружие.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:26

Це як у дитячому фільмі "Москва - Кассіопея", коли інопланетні роботи-андроїди підвисали після озвучення їм задачки "А і Б сиділи на трубі...". )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:57

у нас теж корупція на трубу завязана, так що автори фільму щось відчули з майбутнього))
sdmitruk
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:45

Он не предлагал семьям платить за пулю, как в Китае?
sensei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:48

Роботу дали гражданство. Больные люди.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:46

Ну, после Саака в президенты я уже не удивляюсь роботам-гражданам.
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