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Вчені змогли зробити
алкоголь безпечним

Вчені змогли зробити алкоголь безпечним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:17

Вчені змогли зробити алкоголь безпечним

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Університету штату Іллінойс в Чикаго показали, що медикаментозне придушення мікроРНК MiR-21 дозволяє повернути процес руйнування судин у людей з алкогольною залежністю. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress.

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