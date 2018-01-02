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Вчені змогли зробити алкоголь безпечним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Вчені Університету штату Іллінойс в Чикаго показали, що медикаментозне придушення мікроРНК MiR-21 дозволяє повернути процес руйнування судин у людей з алкогольною залежністю. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:17
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