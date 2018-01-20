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У Венеціанській комісії
прокоментували претензії...

У Венеціанській комісії прокоментували претензії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:22

У Венеціанській комісії прокоментували претензії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав секретар комісії Томас Маркерт в інтерв'ю «Європейській правді»

Дивися повний текст У Венеціанській комісії прокоментували претензії Угорщини до українського закону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:22

вот так!
sensei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:28

Re: У Венеціанській комісії прокоментували претензії...

«Разом з тим державна мова також повинна викладатися в достатньому обсязі, зокрема, щоб людина мала можливість інтегруватися, була конкурентною на ринку праці, – а для цього потрібно добре говорити українською, а не лише угорською. Але саме по собі двомовне навчання – це перевага», – сказав секретар ВК.

Так не доходить же до угорських владних націоналістів, що, без знання державної, вся молодь емігрує, що ми і спостерігаємо. Скоро вже не буде кого захищати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:00

Я понял , парашку венгры прищучили . А то , что половина русско язычных - так на то плевать . Парашка только своих хозяев слушается .
saiz73
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