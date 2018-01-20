Про це сказав секретар комісії Томас Маркерт в інтерв'ю «Європейській правді»
Дивися повний текст У Венеціанській комісії прокоментували претензії Угорщини до українського закону.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:22
У Венеціанській комісії прокоментували претензії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Венеціанській комісії прокоментували претензії Угорщини до українського закону.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:28
Re: У Венеціанській комісії прокоментували претензії...
Так не доходить же до угорських владних націоналістів, що, без знання державної, вся молодь емігрує, що ми і спостерігаємо. Скоро вже не буде кого захищати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:00
Я понял , парашку венгры прищучили . А то , что половина русско язычных - так на то плевать . Парашка только своих хозяев слушается .
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