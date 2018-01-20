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У Венеціанській комісії
прокоментували претензії...

У Венеціанській комісії прокоментували претензії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:04

  freeze написав: То вы спрашиваете - Где это у нас диктуют? То начинаете объяснять почему это правильно диктовать. Надо вам точнее быть с выражением мыслей. Нет смысла тут обсуждать правильность или неправильность запретов, оттого что мы тут потеряем время обсуждая это, в реальной жизни ничего не изменится, от нас с вами ровно ничего не зависит.

Запрет отдельных пунктов, довольно малочисленных - это не "диктуют, какие читать/смотреть/посещать/одевать и т.д.", как было высказано в исходном.
Darkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:09

  Darkin написав:Запрет отдельных пунктов, довольно малочисленных - это не "диктуют, какие читать/смотреть/посещать/одевать и т.д.", как было высказано в исходном.


Я не понимаю, что такое малочисленно и многочисленно. Из сетки кабельного исчезло около половины каналов, для кого-то это мало- для кого-то много.
freeze
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