|
|
|
У Венеціанській комісії прокоментували претензії...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:04
freeze написав:
То вы спрашиваете - Где это у нас диктуют? То начинаете объяснять почему это правильно диктовать. Надо вам точнее быть с выражением мыслей. Нет смысла тут обсуждать правильность или неправильность запретов, оттого что мы тут потеряем время обсуждая это, в реальной жизни ничего не изменится, от нас с вами ровно ничего не зависит.
Запрет отдельных пунктов, довольно малочисленных - это не "диктуют, какие читать/смотреть/посещать/одевать и т.д.", как было высказано в исходном.
-
Darkin
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 11.11.08
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:09
Darkin написав:
Запрет отдельных пунктов, довольно малочисленных - это не "диктуют, какие читать/смотреть/посещать/одевать и т.д.", как было высказано в исходном.
Я не понимаю, что такое малочисленно и многочисленно. Из сетки кабельного исчезло около половины каналов, для кого-то это мало- для кого-то много.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7310
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 1955 раз.
- Подякували: 2690 раз.
-
- Профіль
-
8
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|