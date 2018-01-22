Wi-Fi в поїздах "Інтерсіті+" і на вокзалах може стати платним, повідомив в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Дивися повний текст УЗ може зробити платним Wi-Fi в поїздах "Інтерсіті+" і на вокзалах.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:50
УЗ може зробити платним Wi-Fi в поїздах "Інтерсіті+" і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ може зробити платним Wi-Fi в поїздах "Інтерсіті+" і на вокзалах.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:50
Услуга нифига не бесплатная - она входит в стоимость билета. так же как и туалет. Например, по маршруту Киев-Одесса интернет работает крайне плохо. За что там брать деньги непонятно. Будут брать отдельную плату - никто пользоваться не будет, т.к и мобильный интернет как-то работает.
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