В Україні пенсійна реформа почала працювати ще восени 2017 р.
Дивися повний текст Пенсійні нововведення: коли підвищать виплати і скільки потрібно стажу.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:28
Пенсійні нововведення: коли підвищать виплати і скільки...
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Дивися повний текст Пенсійні нововведення: коли підвищать виплати і скільки потрібно стажу.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:28
Намутили. Кто получал много, тот получил еще больше. Кто мало тому добавили копейки. А люди тяжко проработали по 40 и более лет. Идиоты, один живет сегодня на 9000 пенсии, а как прожить тому у кого 1700?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:00
Полнлстью согласен.У матери была пенсия 1300гр.,35 лет стажа добавили 100гр!Су@и реформаторские.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:14
В государстве полный бред. Правила начисления пенсий - множество абсурда. Кто-то получает 5-7 тыс, другой почти с эквивалентными исходными данными 2-3 тыс. Учитель получает больше доцента и научного сотрудника. Столько же получает вахтер, сторож.
Санитарка - почти столько же, сколько врач.
А с учетом субсидии почти все равны. Коммунизм.
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