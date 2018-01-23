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Пенсійні нововведення: коли
підвищать виплати і скільки...

Пенсійні нововведення: коли підвищать виплати і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:28

Пенсійні нововведення: коли підвищать виплати і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пенсійна реформа почала працювати ще восени 2017 р.

Дивися повний текст Пенсійні нововведення: коли підвищать виплати і скільки потрібно стажу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:28

Намутили. Кто получал много, тот получил еще больше. Кто мало тому добавили копейки. А люди тяжко проработали по 40 и более лет. Идиоты, один живет сегодня на 9000 пенсии, а как прожить тому у кого 1700?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:00

Полнлстью согласен.У матери была пенсия 1300гр.,35 лет стажа добавили 100гр!Су@и реформаторские.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:14

В государстве полный бред. Правила начисления пенсий - множество абсурда. Кто-то получает 5-7 тыс, другой почти с эквивалентными исходными данными 2-3 тыс. Учитель получает больше доцента и научного сотрудника. Столько же получает вахтер, сторож.
Санитарка - почти столько же, сколько врач.
А с учетом субсидии почти все равны. Коммунизм.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:35

Манипуляторы ещё те
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