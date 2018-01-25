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Міжбанк: долар обвалився

Міжбанк: долар обвалився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:36

Міжбанк: долар обвалився

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,67/28,70 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар обвалився.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:36

Вчера писали про "обвал гривны", сегодня "обвал доллара"... Писаки... Наверное у Поплавского учились )))
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:56

Re: Міжбанк: долар обвалився

Я завжди дивлюся по якому курсу МІБ купує або продає валюту. Якщо МІБ купував долар по одному з найпривабливіших курсів, а ввечері вівторка та з ранку середи курс купівлі різко знизився відносно решти банків то трєба було бігти скидати долар. Але в середу вже банки почали різко знижувати курси, та все-ж 28,75 піймав.
r0shen
 
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