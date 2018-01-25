Міжбанк: долар обвалився

Это точно уже?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 18:37
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:24
Ну ну. Ну печатает гривну это понятно. Здесь есть объяснение. Нужно питать неуемные аппетиты государства. Ну то что обвалить можно доллар выйдя на межбанк я сомневаюсь. По крайней мере пока я слежу ещё ни одна интервенция не остановила рост курса, не то что обвалила доллар. Изымать гривну.... Так это вообще из обл. Фантастики. Как?
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:27
Вчера привезли новую партию товара в аптеку. Ценники пересчитывали по 31 грн/$ и 37 грн/евро. Так что, то что придумывает и рисует НБУ особо никого не волнует : )
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