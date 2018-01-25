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Міжбанк: долар обвалився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:37
Правдоруб написав:
А пятого ещё и Высший суд решение по трем миллиардам подгонит в довесок.
Это точно уже?
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:24
rjkz написав:
Лементарно.
НБУ у нас кто? Регулятор! Вот и регулирует как его "попросят".
Не наливает бакс и печатает гривну - курс вверх. Изымает гривну или выходит на межбанк с аукционом - курс вниз. Кто-то (а мы точно знаем КТО) всегда в курсе.
Трудно проигрывать в казино, когда знаешь прикуп.
Ну ну. Ну печатает гривну это понятно. Здесь есть объяснение. Нужно питать неуемные аппетиты государства. Ну то что обвалить можно доллар выйдя на межбанк я сомневаюсь. По крайней мере пока я слежу ещё ни одна интервенция не остановила рост курса, не то что обвалила доллар. Изымать гривну.... Так это вообще из обл. Фантастики. Как?
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otg
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:27
Вчера привезли новую партию товара в аптеку. Ценники пересчитывали по 31 грн/$ и 37 грн/евро. Так что, то что придумывает и рисует НБУ особо никого не волнует : )
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Вовка-тренер
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Додано: Суб 27 січ, 2018 20:47
Вовка-тренер написав:
Вчера привезли новую партию товара в аптеку. Ценники пересчитывали по 31 грн/$ и 37 грн/евро. Так что, то что придумывает и рисует НБУ особо никого не волнует : )
Так можно и по 50 посчитать
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otg
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:41
Кому-то там понадобилось долларом затариться, вот и понизили на время. Когда накупятся вернётся обратно.
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1007qwert
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