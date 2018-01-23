Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV в швейцарському Давосі.
Дивися повний текст Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни на газ на вимогу МВФ.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:37
Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни на газ на вимогу МВФ.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:37
Почему не понизить ..... ?!
Если б с такой же готовностью садили чиновников - воров в тюрягу, мы б уже все процветали.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50
"Причиною свого оптимізму президент назвав тверду готовність влади України найближчим часом виконати всі зобов’язання, які залишилися." - Порошенко завжди "готовий" виконувати зобов'язання на словах, але на ділі виходить інше.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:52
Треба зробити ціну на газ для населення плаваючою, тобто як для промислових споживачів. Так буде простіше набагато і будь-яке коливання ціни не сприйматиметься гостро.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:59
Да и еще, может сэкономим на должности президента, какой от него толк, если решения принимает все равно не он, а там и администрация президента глядишь тоже не нужна
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:32
Вот вам и победа в Стокгольме, вот вам и дешевый газ из РФ, вот вам и рост внутренней добычи в любом случае государство продаст газ по европейской цене. Эх, а были времена Яценюк на шустере с 100% поддержкой...
имхо
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:32
все в кучу смешалось, высказывания всяких Байденов, мычание "Гаранта". И молчание ягнят. Пипл схавал. Грустно. Согласен с предыдущим комментатором - зачем нам всякие выборы, Президент, 450 дармоедов и прочих, когда все равно нам расскажут, что делать - и мы сделаем. Так тогда хай удаленно страной управляют закордонные мудрецы - зачем нам такие компрадоры? Технологии позволяют: оставить только госкомстат, налоговую, таможню - но поставить смотрящих. Мож так лучше будет?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:50
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:07
Re: Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни..
Как- то, странно: чтобы создать антикоррупционный суд- "полномочий не хватает", но чтобы поднять тарифы населению- да пожалуйста, никаких проблем, всего делов то...
Хотя повышение тарифов, без перераспределения доходов через бюджет, даст только повышение социальной напряженности.
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