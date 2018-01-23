Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни...

Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:42

Ось тут чітко (і чесно) сказано, що то за шобла така цей "благодійний" "мвф"; і що то за цирк тут розігрують різні вальцмати, з готовністю виконуючі вказівки "господарів". https://www.epravda.com.ua/columns/2017/12/22/632471/

(цитата звідти: Предопределен и приход в Украину европейских и американских энергогигантов. Разгонка тарифов — лишь первый этап этого процесса, необходимое условие.



Условие достаточное — дальнейшие реформы газового и электроэнергетического секторов, призванные обеспечить комфортное вхождение иностранного капитала в этот бизнес. Уверен, это вопрос ближайших двух-трех лет.



Высокие цены на газ уже сделали выгодной перепродажу российского газа в Украину европейскими компаниями. Дальнейший рост цен на газ и электроэнергию превратит украинского потребителя в вожделенный плод для таких корпораций как E.On, Gaz de France, ENI и других.



Многие уверены, что поразительная жизнеспособность формулы "Роттердам +" — плод коррупционного сговора Порошенко и Ахметова. Действительно, ДТЭК сейчас является главным бенефициаром этой формулы. Но сдается мне, что прибыли ДТЭК в данном случае — лишь временный и во многом случайный попутчик куда более масштабного процесса. В ближайшие годы ДТЭК вынужден будет конкурировать с европейскими гигантами, и не факт, что в победит в этой борьбе.



Схлопывание национального бизнеса будет происходить с разной скоростью, потому что сама природа бизнеса у олигархов разная. Раньше всех распалась газовая империя Дмитрия Фирташа. Не потому, что на него оказали самое мощное давление. А потому что в основе бизнеса Фирташа лежал не актив, а схема. )