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Порошенко заявив про готовність
Кабміну підвищити ціни...

Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:20

Почему мвф не требует для украинцев европейских зарплат?А потом европеймкие цены на газ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:45

Re: Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни..

А разве могло быть по-другому, только есть у меня сомнения что всеравно трашна в мае не будет, потому как требование по антикорропционному суду выполнено не будет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:16

R2
В Украине все конторы которые распределяют газ (различные обл-, гор-газы, газсбыты) в частных руках.Конторы, которые добывают газ, тоже уже давно частные. Поэтому понятно, кто на ровном месте нагреет руки и куда уплывут денюжки,- в офшоры.Никто направлять их на увеличение добычи газа не собирался и не собирается. А относительно цены, то цена на этот продукт должна быть диференцирована.Использовал скажем 300 м3 газа- плати существующий тариф, использовал 300-600 м3 газа-плати 1,5 тарифа, использовал 600-900 м3 газа -плати 2 тарифа и т.д. И средняя цена поднимется без поднятия нижней планки и газа нужно будет закупать меньше. Кто хочет обогревать гектары пусть и платит соотвественно.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:36

  R2 написав:Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни на газ на вимогу МВФ


http://www.5-tv.ru/news/180364/
Героиня Давоса — человекоподобный робот София, которая уже несколько дней активно общается на важные темы с представителями самых разных стран, не смогла ответить на вопрос, — что делать с коррупцией в Киеве.

Искусственный интеллект просто завис. Об этом сообщили в соцсетях сами члены украинской делегации. Создатели объяснили сбой программы техническими неполадками, но украинцы в комментариях к новости пишут, что такой вопрос просто неразрешим.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:42

Ось тут чітко (і чесно) сказано, що то за шобла така цей "благодійний" "мвф"; і що то за цирк тут розігрують різні вальцмати, з готовністю виконуючі вказівки "господарів". https://www.epravda.com.ua/columns/2017/12/22/632471/
(цитата звідти: Предопределен и приход в Украину европейских и американских энергогигантов. Разгонка тарифов — лишь первый этап этого процесса, необходимое условие.

Условие достаточное — дальнейшие реформы газового и электроэнергетического секторов, призванные обеспечить комфортное вхождение иностранного капитала в этот бизнес. Уверен, это вопрос ближайших двух-трех лет.

Высокие цены на газ уже сделали выгодной перепродажу российского газа в Украину европейскими компаниями. Дальнейший рост цен на газ и электроэнергию превратит украинского потребителя в вожделенный плод для таких корпораций как E.On, Gaz de France, ENI и других.

Многие уверены, что поразительная жизнеспособность формулы "Роттердам +" — плод коррупционного сговора Порошенко и Ахметова. Действительно, ДТЭК сейчас является главным бенефициаром этой формулы. Но сдается мне, что прибыли ДТЭК в данном случае — лишь временный и во многом случайный попутчик куда более масштабного процесса. В ближайшие годы ДТЭК вынужден будет конкурировать с европейскими гигантами, и не факт, что в победит в этой борьбе.

Схлопывание национального бизнеса будет происходить с разной скоростью, потому что сама природа бизнеса у олигархов разная. Раньше всех распалась газовая империя Дмитрия Фирташа. Не потому, что на него оказали самое мощное давление. А потому что в основе бизнеса Фирташа лежал не актив, а схема. )
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:01

qazzax Газ "на ринку", це не "блокадний хліб по карточках".
У нормальних "ринкових" умовах нормально також за опт платити меншу одиничну ціну, бо так усім вигідно. "Прогресивні ціни" на електроенергію й газ "на кухні" можна було пояснити коли бідним продавали (в особі держави) газ нижче собівартості; зараз, коли найнижчий (несубсидійований) тариф покриває всі витрати на продукт, прогресивна (у сторорну збільшення) ціна є абсурдом.
verano_porteno
 
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