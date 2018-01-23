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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:20
Почему мвф не требует для украинцев европейских зарплат?А потом европеймкие цены на газ.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:45
Re: Порошенко заявив про готовність Кабміну підвищити ціни..
А разве могло быть по-другому, только есть у меня сомнения что всеравно трашна в мае не будет, потому как требование по антикорропционному суду выполнено не будет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:16
R2
В Украине все конторы которые распределяют газ (различные обл-, гор-газы, газсбыты) в частных руках.Конторы, которые добывают газ, тоже уже давно частные. Поэтому понятно, кто на ровном месте нагреет руки и куда уплывут денюжки,- в офшоры.Никто направлять их на увеличение добычи газа не собирался и не собирается. А относительно цены, то цена на этот продукт должна быть диференцирована.Использовал скажем 300 м3 газа- плати существующий тариф, использовал 300-600 м3 газа-плати 1,5 тарифа, использовал 600-900 м3 газа -плати 2 тарифа и т.д. И средняя цена поднимется без поднятия нижней планки и газа нужно будет закупать меньше. Кто хочет обогревать гектары пусть и платит соотвественно.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:36
Героиня Давоса — человекоподобный робот София, которая уже несколько дней активно общается на важные темы с представителями самых разных стран, не смогла ответить на вопрос, — что делать с коррупцией в Киеве.
Искусственный интеллект просто завис. Об этом сообщили в соцсетях сами члены украинской делегации. Создатели объяснили сбой программы техническими неполадками, но украинцы в комментариях к новости пишут, что такой вопрос просто неразрешим.
back in USSR
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:01
qazzax Газ "на ринку", це не "блокадний хліб по карточках".
У нормальних "ринкових" умовах нормально також за опт платити меншу одиничну ціну, бо так усім вигідно. "Прогресивні ціни" на електроенергію й газ "на кухні" можна було пояснити коли бідним продавали (в особі держави) газ нижче собівартості; зараз, коли найнижчий (несубсидійований) тариф покриває всі витрати на продукт, прогресивна (у сторорну збільшення) ціна є абсурдом.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:45
Ви змішали котлети з мухами і у вас утворився справжній вінегрет.До чого тут опт, до чого тут картки? Мова йде про ціни на газ для домогосподарств. Газ - це стратегічний товар, яким Україна не в змозі забезпечити себе своїм видобутком.Дефіцит цього товару покривається імпортом за валюту, з якою у нас теж проблеми. Диференціація цін спонукатиме до енергозбереження, а не до абсурдного витрачання валюти на нагрів атмосфери. Хочете мати для себе дешевий опт, виходьте з покупкою на біржу, платіть за прокачку і т.д. Тільки куди ви потім той дешевий опт пристроїте?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:56
Рішення приймає не він, приймають рішення хто платять і утримують неньку! Але ці рішення комусь потрібно виконувати, от і для цього потрібна посада президента
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:07
Вони в цьому не зацікавлені! Їм потрібні країни які вони можуть кредитувати і заробляти на цьому, тоб-то країни вічно залежні від кредитів, іншими словами бідні і відповідно залежні.... Але при цьому вони повинні мати можливість не загнутись і віддавати кредити, а для цього потріно піднімати тарифи, щоб за рахунок пересічного віддавати кредити з відсотками, от що їх цікавить!
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:07
Кому он нужен этот дешевый опт
Это не выгодно. Лучше, чтобы все платили больше. А то начнут экономить, это приведет к недополучению запланированной прибыли.
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