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Малайзія купуватиме
українські помідори та яблука

Малайзія купуватиме українські помідори та яблука
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50

Малайзія купуватиме українські помідори та яблука

Пропонуємо до обговорення:
В ході української торгової місії в Малайзії досягнуто домовленості щодо експорту до Малайзії українських томатів та яблук.

Дивися повний текст Малайзія купуватиме українські помідори та яблука.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50

В собственных супермаркетах турецкие помидоры и польские яблоки, зато в малазию что-то там договорились продавать.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:37

  vitali_kalinin написав:В собственных супермаркетах турецкие помидоры и польские яблоки, зато в малазию что-то там договорились продавать.

У нас проблема с хранением. Аграриям проще собрать и кому-то продать, чем заморачитваться с постройкой хранилищ.
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