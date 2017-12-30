В ході української торгової місії в Малайзії досягнуто домовленості щодо експорту до Малайзії українських томатів та яблук.
Дивися повний текст Малайзія купуватиме українські помідори та яблука.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50
Малайзія купуватиме українські помідори та яблука
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малайзія купуватиме українські помідори та яблука.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50
В собственных супермаркетах турецкие помидоры и польские яблоки, зато в малазию что-то там договорились продавать.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:37
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